Terremoto en Venezuela: Así reaccionaron Franco De Vita, Gaby Espino y Danny Ocean

Ante la crisis que atraviesa Venezuela , diversos actores y cantantes de ese país expresaron mensajes de apoyo para sus compatriotas a través de las redes sociales. Las manifestaciones surgen luego de que, de acuerdo con cifras oficiales, se reportaran miles de personas desaparecidas y el número de fallecidos superara los 160.

Artistas brindan apoyo ante el Terremoto en Venezuela

Gaby Espino pide el apoyo del mundo

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René Velazco, exintegrante del grupo Salserín

René Velazco invitó a las personas que tengan información sobre ciudadanos desaparecidos a utilizar la sección de comentarios de su publicación en Instagram para compartir los datos de aquellos que estén buscando.

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Danny Ocean y Lele Pons llaman al apoyo de voluntarios

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Carlos Baute

El cantante Carlos Baute informó que sus redes sociales estarán disponibles para difundir información relevante sobre la situación actual de Venezuela.

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Franco De Vita: "Mucho dolor. ¿Qué más nos toca?"

El cantante venezolano Franco De Vita publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de aliento para las personas que perdieron a sus familiares tras los terremotos, e instó a la comunidad internacional a unirse para brindar ayuda a los damnificados.