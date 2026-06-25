Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 10:08

"Todos con Venezuela": Alcaldía de Panamá abre centro de acopio tras devastador terremoto

La Alcaldía de Panamá abrió un centro de acopio bajo la campaña “Todos con Venezuela” para recolectar ayuda humanitaria destinada a afectados por el terremoto.

Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos

Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. 

EFE/ Ronald Pena R.
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un centro de acopio como parte de una iniciativa humanitaria destinada a apoyar a los ciudadanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que han impactado a ese país.

Bajo el lema “Todos con Venezuela”, la entidad busca promover la solidaridad de los panameños para contribuir con miles de familias que enfrentan una situación de emergencia tras el desastre natural.

Contenido de interés: Terremoto en Venezuela: presidente de Panamá envía rescatistas como apoyo humanitario

Terremoto Venezuela: ¿Dónde y cuándo se recibirán las donaciones?

Las donaciones estarán siendo recibidas en:

  • Teatro Gladys Vidal, planta baja del Edificio Hatillo
  • Jueves y viernes
  • 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

¿Qué artículos se pueden donar?

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El centro de acopio recibirá diferentes tipos de ayuda humanitaria, entre ellos:

  • Alimentos no perecederos (enlatados, arroz, pasta, avena, leche en polvo, barras de cereal)
  • Artículos de emergencia (linternas, pilas, cargadores portátiles, bolsas resistentes)
  • Productos de higiene personal y sanitaria
  • Ropa en buen estado
  • Mochilas y útiles escolares

Llamado a la solidaridad ciudadana

La Alcaldía hizo un llamado a la población a sumarse a esta iniciativa humanitaria, destacando que cada aporte representa un apoyo significativo para las personas afectadas.

La institución reiteró que la colaboración ciudadana será clave para canalizar ayuda hacia las familias que atraviesan una situación de emergencia.

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