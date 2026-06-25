"Todos con Venezuela": Alcaldía de Panamá abre centro de acopio tras devastador terremoto

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un centro de acopio como parte de una iniciativa humanitaria destinada a apoyar a los ciudadanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que han impactado a ese país.
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Terremoto Venezuela: ¿Dónde y cuándo se recibirán las donaciones?
Las donaciones estarán siendo recibidas en:
- Teatro Gladys Vidal, planta baja del Edificio Hatillo
- Jueves y viernes
- 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
¿Qué artículos se pueden donar?
El centro de acopio recibirá diferentes tipos de ayuda humanitaria, entre ellos:
- Alimentos no perecederos (enlatados, arroz, pasta, avena, leche en polvo, barras de cereal)
- Artículos de emergencia (linternas, pilas, cargadores portátiles, bolsas resistentes)
- Productos de higiene personal y sanitaria
- Ropa en buen estado
- Mochilas y útiles escolares
Llamado a la solidaridad ciudadana
La Alcaldía hizo un llamado a la población a sumarse a esta iniciativa humanitaria, destacando que cada aporte representa un apoyo significativo para las personas afectadas.
La institución reiteró que la colaboración ciudadana será clave para canalizar ayuda hacia las familias que atraviesan una situación de emergencia.