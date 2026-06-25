Terremoto en Venezuela: presidente de Panamá envía rescatistas como apoyo humanitario

Mulino envía rescatistas como apoyo humanitario a Venezuela. EFE/ Boris Vergara Colaborador

Por Ana Canto El Gobierno Nacional enviará a la República Bolivariana de Venezuela un equipo de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras los dos terremotos que azotaron ayer a ese país.

Te puede interesar: Realizan reunión de coordinación para enviar rescatistas a Venezuela

“He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela a fin de colaborar en las misiones de rescate y salvamento. Esperamos que se logre estabilizar los efectos de esta tragedia”, escribió el mandatario en la red social X.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Más temprano, en la misma plataforma, Mulino expresó el respaldo de la población panameña. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, escribió Mulino. *Presidente @JoseRaulMulino envía equipo del Sinaproc para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes de los terremotos en Venezuela *



El Gobierno Nacional está enviando a la República Bolivariana de Venezuela un equipo de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil… pic.twitter.com/cg6xJ8kUis — Astrid Salazar (@as_salazar) June 25, 2026