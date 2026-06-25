Terremoto en Venezuela: presidente de Panamá envía rescatistas como apoyo humanitario

El Gobierno Nacional enviará a la República Bolivariana de Venezuela un equipo de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras los dos terremotos que azotaron ayer a ese país.
Más temprano, en la misma plataforma, Mulino expresó el respaldo de la población panameña. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, escribió Mulino.