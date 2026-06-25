Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 10:02

Terremoto en Venezuela: presidente de Panamá envía rescatistas como apoyo humanitario

“He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela", señaló el presidente José Raúl Mulino.

Mulino envía rescatistas como apoyo humanitario a Venezuela. 

Mulino envía rescatistas como apoyo humanitario a Venezuela. 

EFE/ Boris Vergara Colaborador
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional enviará a la República Bolivariana de Venezuela un equipo de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras los dos terremotos que azotaron ayer a ese país.

“He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela a fin de colaborar en las misiones de rescate y salvamento. Esperamos que se logre estabilizar los efectos de esta tragedia”, escribió el mandatario en la red social X.

Más temprano, en la misma plataforma, Mulino expresó el respaldo de la población panameña. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, escribió Mulino.

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