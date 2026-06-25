Terremoto en Venezuela: redes sociales se convierten en una vía para buscar desaparecidos

Estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

Tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela , cientos de familiares dentro y fuera del país han recurrido a redes sociales para pedir ayuda en la localización de personas desaparecidas.

Mensajes como “Desaparecidos, ¡los estamos buscando!”, “No sabemos nada de él” y “Ayúdanos a encontrarlas” se han multiplicado en plataformas digitales, acompañados de fotografías, nombres y números de contacto.

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Zonas más afectadas y colapso de servicios

La mayor parte de las personas reportadas como desaparecidas provienen del estado costero de La Guaira, así como de sectores de Caracas, donde se registraron derrumbes de edificios y daños estructurales.

El colapso de las telecomunicaciones y los cortes de energía eléctrica han dificultado aún más la comunicación entre familias dentro y fuera del país.

Balance oficial en Venezuela: 164 muertos y 971 heridos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó un balance preliminar de 164 fallecidos y 971 heridos, además de la contabilización de al menos 30 réplicas tras los sismos.

Las autoridades continúan actualizando las cifras conforme avanzan las labores de rescate en las zonas afectadas.

Equipos de Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Nacional y cuerpos de bomberos mantienen las labores de búsqueda entre los escombros de edificios colapsados. También se realizan trabajos de remoción de escombros y atención a los sobrevivientes en distintas regiones del país.

Anuncian fondo de reconstrucción

Residentes aguardan en la calle por miedo a posibles réplicas de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

El Gobierno venezolano anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos y la atención de las víctimas.

Sismos de alta magnitud sacuden el Caribe venezolano

El sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos informó que los movimientos sísmicos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia.

Solidaridad internacional

Distintos países y organismos internacionales han expresado su solidaridad con Venezuela y han ofrecido asistencia humanitaria ante la magnitud de la emergencia.

FUENTE: EFE