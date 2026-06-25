"No te vayas, no me dejes" terremoto en Venezuela: el desgarrador caso del joven atrapado

"No te vayas, no me dejes" terremoto en Venezuela

Entre los restos del complejo residencial Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande, un joven de 16 años identificado como Amir permanece atrapado tras los potentes terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela .

“ No te vayas, no me dejes ”, es el pedido que repite el adolescente, quien lleva más de doce horas bajo los escombros con parte de su cuerpo visible entre las ruinas del edificio colapsado.

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El caso ocurre en el estado costero de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el sismo, según autoridades venezolanas.

Terremoto en Venezuela: Zona de desastre y rescate limitado

Residentes entre los escombros de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró la región como zona de desastre natural debido al colapso de múltiples edificaciones.

En el área, residentes reportan que los equipos de rescate aún son insuficientes, con presencia limitada de bomberos y ausencia de maquinaria pesada en varios sectores críticos.

Búsqueda desesperada entre ruinas

Vecinos y familiares continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes en medio de escenas de desesperación. Se reportan personas atrapadas en distintos edificios, mientras otros intentan localizar a familiares desaparecidos tras el colapso de viviendas en la zona.

Los testimonios describen gritos de auxilio provenientes de los escombros, mientras algunos sobrevivientes permanecen atrapados desde hace más de 12 horas.

Familias entre el dolor y la incertidumbre

Miembros de los servicios de emergencia revisan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

En varios puntos de La Guaira, familiares buscan desesperadamente a personas atrapadas, incluyendo menores de edad, mientras intentan coordinar ayuda improvisada para remover escombros.

El colapso de las comunicaciones y la falta de recursos ha complicado la respuesta inicial ante la emergencia.

Un país golpeado por una tragedia sísmica

Los terremotos han dejado escenas de destrucción en distintas zonas del país, con edificios colapsados, cortes de servicios básicos y comunidades enteras afectadas.

Helicópteros y equipos de emergencia comienzan a desplegarse progresivamente en las áreas más críticas mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes.

FUENTE: EFE