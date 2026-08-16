CSS: plazo para elegir sistema de pensiones vence el 18 de agosto

El próximo martes 18 de agosto de 2026 vence el plazo para que los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) tomen una decisión sobre su permanencia en el sistema solidario o su traslado al nuevo Sistema de Capitalización con Garantía Solidaria.

El director general de la CSS, Dino Mon, informó que hasta la fecha alrededor de 186 mil asegurados han manifestado su decisión mediante el portal Mi Caja Digital.

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De acuerdo con las cifras proporcionadas por Mon, de un total de 736 mil personas que pertenecen al sistema solidario, unas 183 mil han expresado su intención de permanecer en este modelo, mientras que aproximadamente 3 mil han optado por cambiarse al nuevo sistema.

CSS: ¿Qué pasará con quienes no tomen una decisión?

El próximo martes 18 de agosto de 2026 vence el plazo para tomar la decisión de cambiar al nuevo Sistema de Capitalización con Garantía Solidaria de la Caja de Seguro Social (CSS), y hasta la fecha sólo 186 mil asegurados han manifestado a través del portal Mi Caja Digital cuál… pic.twitter.com/Dw7Sf6yl3z — Telemetro Reporta (@TReporta) August 16, 2026

Según explicó Mon, unos 552 mil asegurados que pertenecen al sistema solidario todavía no han manifestado su decisión. En estos casos, la CSS reconocerá que desean permanecer en el sistema solidario, de acuerdo con lo explicado por el director de la institución.

Por ello, los asegurados que todavía tengan dudas sobre la decisión que deben tomar tienen hasta el 18 de agosto para realizar el trámite correspondiente.

29 mil nuevos cotizantes ingresaron al nuevo sistema

Mon también informó que, desde la aprobación de la ley que establece el nuevo esquema de pensiones, 29 mil cotizantes han ingresado al nuevo sistema.

La CSS mantiene habilitado el portal Mi Caja Digital para que los asegurados puedan consultar la información relacionada con su situación y realizar la elección correspondiente.