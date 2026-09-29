Fechas confirmadas: Así pagará la CSS a jubilados y pensionados este octubre

Calendario de pagos a Jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tendrán dos pagos durante octubre de 2026, con fechas diferentes según la modalidad de cobro. El primer pago será acreditado por ACH el lunes 5 de octubre, mientras que quienes reciben cheque podrán cobrarlo el martes 6 de octubre.

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Jubilados y pensionados: ¿Cuándo será el segundo pago de octubre de la CSS?

La CSS también tiene programado un segundo pago durante la segunda mitad del mes.

Las fechas establecidas son:

ACH: lunes 19 de octubre.

Cheque: martes 20 de octubre.

De esta manera, octubre de 2026 contempla cuatro fechas de referencia, dependiendo de si el jubilado o pensionado recibe sus fondos mediante ACH o cheque.

Los beneficiarios deben tomar en cuenta su modalidad de cobro para identificar la fecha que les corresponde dentro del calendario de pagos de octubre.