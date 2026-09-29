Panamá vs. Nueva Zelanda: selección entrena en Yokohama antes del partido

La Selección Mayor de Panamá cumplió este martes 29 de septiembre con su primer entrenamiento en territorio japonés, al realizar el reconocimiento oficial del Estadio Internacional de Yokohama, donde este jueves 1 de octubre se enfrentará a Nueva Zelanda por las semifinales del Torneo Internacional Copa Kirin.
Panamá entrenó durante una hora, desde las 3:00 p.m., hora local (1:00 a.m., hora de Panamá), justamente en el mismo horario en el que panameños y neozelandeses se enfrentarán este jueves en la primera semifinal.
Una vez concluido el partido entre Panamá y Nueva Zelanda, será el turno de la otra llave entre Japón y Ecuador, que se disputará en el mismo estadio.
Una vez concluida la primera semifinal, será el turno de la otra llave entre Japón y Ecuador en el mismo escenario.
La gran final y el partido por el tercer lugar del Torneo Internacional se jugarán el próximo 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio.