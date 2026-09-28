Más de 40 países se reunirán en Panamá: así será la Fiesta Alrededor del Mundo 2026

Más de 40 países se reunirán en Panamá con el Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura ( MiCultura ) acompañó el lanzamiento oficial de la Fiesta Alrededor del Mundo 2026, iniciativa de la Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños, que conmemora 65 años de labor social y que este año reunirá a representantes de más de 40 países.

El encuentro se celebrará el próximo 18 de octubre en el Megapolis Convention Center y ofrecerá al público una experiencia multicultural a través de la gastronomía, música, folclor, arte y tradiciones de diferentes naciones.

Como parte de esta colaboración, se firmó un convenio entre la Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños y la Fundación El Caño, con la ministra de Cultura como testigo de honor, para contribuir a la promoción y divulgación del patrimonio cultural panameño.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la exhibición “El Último Vuelo del Chamán”, iniciativa de la Fundación El Caño y MiCultura, que presentará gratuitamente más de 55 piezas arqueológicas procedentes del Sitio Arqueológico El Caño, en Coclé.

La doctora Julia Mayo, directora de la Fundación El Caño, destacó que esta exposición “nos permite descubrir, a través de esta tumba excepcional, un fragmento de nuestra historia”.

Desde MiCultura se resaltó el valor de esta iniciativa como un espacio que conecta el intercambio cultural internacional con la historia y el patrimonio de Panamá, además de respaldar acciones que generan beneficios para las comunidades.

Los fondos recaudados durante la Fiesta Alrededor del Mundo serán destinados a proyectos sociales, entre ellos, la prevención del cáncer en Colón, el tamizaje en Veraguas y la creación de un Centro Cultural en San Miguelito.

La actividad contará con la participación de embajadas, misiones diplomáticas y comunidades extranjeras residentes en Panamá, en una celebración que une culturas mientras contribuye a causas sociales del país.