Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este martes 29 de septiembre

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Panamá Este este martes 29 de septiembre.
- Esc. República de Honduras
- Col. Divino Niño
- Esc. Inmaculada Concepción de María
- Esc. Carlos C. Arosemena
- C.E.B.G. Gumercinda Páez
- Esc. Utivé
- C.E.F.I. Padre Fernando Guardia Jaén
- C.E. Bil Cristiano El Trencito del Saber ABC
- Cent. Educ. Bet - El Pacora
- Cent. Educ. El Trébol del Saber
- C.E.B.G. Everest
- Col. de Atlanta
- C.E.B.G. El Mundo del Saber
- C.E.B.G. Camino al Futuro
- C.E. Generations School
- Saint Johns Academy
- Cent. Educ. Bilingüe Caleb
24 de Diciembre
- Esc. Unión Centroamericana
- Esc. Santa María de los Ángeles
Centro de entrega
- Centro Comercial Megamall - Entrada del Super 99
Horario de atención
- De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.