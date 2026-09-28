Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 08:48

PASE-U: estas son las 19 escuelas de Panamá Este que recibirán las tarjetas PUNCH hoy

La entrega de tarjetas PASE-U se realizará desde hoy 28 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Comercial Mega Mall.

Entrega de tarjetas PASE-U se realizará desde hoy 28 de septiembre.

Entrega de tarjetas PASE-U se realizará desde hoy 28 de septiembre.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Este lunes 28 de septiembre de 2026, 19 escuelas de Panamá Este están incluidas en el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), de acuerdo con la jornada programada en el calendario publicado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

¿Dónde será la entrega de tarjetas PASE-U?

La entrega de las tarjetas PUNCH se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en:

  • Lugar: Centro Comercial Mega Mall, ubicado en Panamá Este.

  • Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Escuelas que recibirán el beneficio PASE-U

San Martín

  • Escuela La Mesa

  • Escuela Río Indio

  • Escuela Carriazo

  • Mesa Adventist School

  • Escuela San Miguel School

  • Escuela Miguel de Pacora

  • Escuela Juan Gil

  • Escuela La Chapa

  • Escuela Mamoní Arriba

Las Garzas

  • Centro Educativo Crist Bil León de La Tribu de Judá

  • Escuela Milagro Santa Teresa de Jesús

  • Escuela San Diego

  • C.E.F.I.B. China

  • Escuela Virgen de Guadalupe

  • Escuela Paso Blanco 1

Pacora

  • Escuela Luis N. Herazo

  • Escuela Ciudad Santa Fe

  • Centro Educativo Camilo Porras

  • Escuela Pueblo Nuevo Pacora

Los beneficiarios deberán acudir al Centro Comercial Mega Mall durante las fechas y el horario establecidos por el Ifarhu, de acuerdo con el cronograma correspondiente a cada centro educativo. Se recomienda verificar la programación antes de acudir.

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