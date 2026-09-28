PASE-U: estas son las 19 escuelas de Panamá Este que recibirán las tarjetas PUNCH hoy

Entrega de tarjetas PASE-U se realizará desde hoy 28 de septiembre.

Este lunes 28 de septiembre de 2026, 19 escuelas de Panamá Este están incluidas en el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) , de acuerdo con la jornada programada en el calendario publicado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

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¿Dónde será la entrega de tarjetas PASE-U?

La entrega de las tarjetas PUNCH se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en:

Lugar: Centro Comercial Mega Mall, ubicado en Panamá Este.

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Escuelas que recibirán el beneficio PASE-U

San Martín

Escuela La Mesa

Escuela Río Indio

Escuela Carriazo

Mesa Adventist School

Escuela San Miguel School

Escuela Miguel de Pacora

Escuela Juan Gil

Escuela La Chapa

Escuela Mamoní Arriba

Las Garzas

Centro Educativo Crist Bil León de La Tribu de Judá

Escuela Milagro Santa Teresa de Jesús

Escuela San Diego

C.E.F.I.B. China

Escuela Virgen de Guadalupe

Escuela Paso Blanco 1

Pacora

Escuela Luis N. Herazo

Escuela Ciudad Santa Fe

Centro Educativo Camilo Porras

Escuela Pueblo Nuevo Pacora

Los beneficiarios deberán acudir al Centro Comercial Mega Mall durante las fechas y el horario establecidos por el Ifarhu, de acuerdo con el cronograma correspondiente a cada centro educativo. Se recomienda verificar la programación antes de acudir.