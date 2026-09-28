PASE-U: estas son las 19 escuelas de Panamá Este que recibirán las tarjetas PUNCH hoy

Este lunes 28 de septiembre de 2026, 19 escuelas de Panamá Este están incluidas en el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), de acuerdo con la jornada programada en el calendario publicado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
¿Dónde será la entrega de tarjetas PASE-U?
La entrega de las tarjetas PUNCH se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en:
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Lugar: Centro Comercial Mega Mall, ubicado en Panamá Este.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Escuelas que recibirán el beneficio PASE-U
San Martín
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Escuela La Mesa
Escuela Río Indio
Escuela Carriazo
Mesa Adventist School
Escuela San Miguel School
Escuela Miguel de Pacora
Escuela Juan Gil
Escuela La Chapa
Escuela Mamoní Arriba
Las Garzas
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Centro Educativo Crist Bil León de La Tribu de Judá
Escuela Milagro Santa Teresa de Jesús
Escuela San Diego
C.E.F.I.B. China
Escuela Virgen de Guadalupe
Escuela Paso Blanco 1
Pacora
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Escuela Luis N. Herazo
Escuela Ciudad Santa Fe
Centro Educativo Camilo Porras
Escuela Pueblo Nuevo Pacora
Los beneficiarios deberán acudir al Centro Comercial Mega Mall durante las fechas y el horario establecidos por el Ifarhu, de acuerdo con el cronograma correspondiente a cada centro educativo. Se recomienda verificar la programación antes de acudir.