CEPANIM 2026: ¿cuándo cobrarán los beneficiarios y qué informó el MEF?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega del CEPANIM a cónyuges de beneficiarios fallecidos comenzará a finales de octubre de 2026. La institución todavía no ha comunicado una fecha específica para iniciar el proceso y adelantó que los detalles serán publicados próximamente a través de sus canales oficiales.

¿Cuándo entregarán el CEPANIM a cónyuges de beneficiarios fallecidos?

La información fue brindada por el MEF en respuesta a la consulta de un cónyuge de un beneficiario fallecido que se encuentra a la espera de recibir el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM).

Si eres cónyuge de un beneficiario fallecido, esta información es para ti.



La entrega de tu Cepanim iniciará a finales de octubre



Te invitamos a estar pendiente de las redes sociales y medios oficiales del MEF, donde estaremos informando oportunamente sobre las fechas y… pic.twitter.com/JsXQqW2d6J — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 25, 2026

De acuerdo con la respuesta de la institución, la entrega de los certificados correspondientes a estos casos está prevista para finales de octubre de 2026.

Por el momento, el MEF no ha informado el día exacto de inicio, lugares de entrega ni otros detalles de la convocatoria. La entidad indicó que esta información será comunicada a través de sus canales oficiales.

Por esta razón, los cónyuges de beneficiarios fallecidos que se encuentren pendientes del CEPANIM deberán esperar el anuncio oficial del MEF para conocer la fecha y los detalles del proceso de entrega.