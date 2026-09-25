Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 10:02

MEF confirma pago de CEPANIM: ¿cuándo serán convocados los herederos de beneficiarios fallecidos?

El MEF informó que la entrega del CEPANIM a cónyuges de beneficiarios fallecidos iniciará a finales de octubre. Las fechas serán anunciadas próximamente.

CEPANIM beneficiarios fallecidos.

CEPANIM beneficiarios fallecidos.

@MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega del CEPANIM a cónyuges de beneficiarios fallecidos comenzará a finales de octubre de 2026. La institución indicó que las fechas y los detalles del proceso serán comunicados próximamente a través de sus canales oficiales.

La información fue brindada por el MEF en respuesta a la consulta de un cónyuge de un beneficiario fallecido que espera recibir el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM).

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¿Cuándo comenzará la entrega del CEPANIM?

De acuerdo con la respuesta del MEF, la entrega de los certificados para estos casos está prevista para finales de octubre de 2026. Sin embargo, la institución todavía no ha informado una fecha específica para el inicio de la convocatoria.

El MEF recomendó a los interesados mantenerse pendientes de sus redes sociales y medios oficiales, donde se anunciarán oportunamente las fechas y los detalles sobre el procedimiento que deberán seguir.

¿Qué deben hacer los cónyuges mientras esperan?

Por el momento, los cónyuges de beneficiarios fallecidos deberán esperar la convocatoria oficial del MEF.

La información suministrada no detalla todavía los documentos que deberán presentar, los lugares de atención ni un calendario específico para la entrega, por lo que es recomendable no acudir a realizar el trámite hasta que la institución publique las instrucciones correspondientes.

El CEPANIM corresponde al Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes y forma parte del proceso mediante el cual el Estado reconoce los montos adeudados a los beneficiarios correspondientes.

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