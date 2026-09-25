UNACHI recorta 40 % de sobresueldos y elimina nueve direcciones ante déficit

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) reducirá en un 40 % todos los sobresueldos existentes y los gastos de representación como parte de las primeras medidas para contener el gasto y sanear sus finanzas, informó el rector de la institución, Absel Navarro .

El plan también contempla la eliminación de nueve direcciones administrativas y restricciones en rubros como viáticos y consumo de electricidad.

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¿Cuánto espera ahorrar la UNACHI?

Navarro estima que las medidas permitirán generar un ahorro de aproximadamente B/.1 millón durante lo que resta de 2026 y cerca de B/.3 millones durante 2027.

“Queremos demostrarle al Ejecutivo que estamos comprometidos con el saneamiento de las finanzas institucionales”, manifestó el rector. “Queremos demostrarle al Ejecutivo que estamos comprometidos con el saneamiento de las finanzas institucionales”, manifestó el rector.

Entre las primeras acciones anunciadas están:

Reducción del 40 % de todos los sobresueldos .

. Reducción del 40 % de los gastos de representación .

. Eliminación de nueve direcciones administrativas .

. Contención del gasto en electricidad.

Reducción de gastos relacionados con viáticos.

“Entre las primeras medidas que estamos tomando en la @UNACHIpanama está la reducción del 40 % de todos los sobresueldos existentes en la universidad, así como de los gastos de representación. Además, eliminamos nueve direcciones administrativas. También hemos impartido… pic.twitter.com/bCESgnldPd — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 25, 2026

UNACHI espera partida para pagar tres quincenas

El rector explicó que representantes de la universidad sostuvieron reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el subcontralor para abordar la situación financiera de la institución.

Según Navarro, la UNACHI está a la espera de que el lunes sea aprobado el traslado de una partida institucional que permitiría cubrir el pago de tres quincenas.

El rector reiteró, sin embargo, que la universidad todavía necesita cubrir el déficit presupuestario hasta diciembre, por lo que las medidas de contención anunciadas forman parte de las acciones para reducir gastos mientras se atiende la situación financiera de la institución.