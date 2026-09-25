IMA tendrá agroferia este sábado: conozca el lugar y la hora

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció una nueva agroferia para este sábado 26 de septiembre, con una jornada programada desde las 8:00 a.m. en la provincia de Herrera, donde los consumidores podrán acudir para adquirir los productos disponibles.
¿Dónde será la agroferia del IMA este sábado?
De acuerdo con la programación divulgada, la jornada se desarrollará en:
Herrera
- Cancha Municipal de Santa María, distrito de Santa María.
La agroferia comenzará desde las 8:00 a.m.
Los consumidores interesados en acudir deben tomar en cuenta que la disponibilidad de los productos puede depender de las existencias durante la jornada.
El IMA mantiene este tipo de actividades en diferentes comunidades del país como parte de su calendario de agroferias.