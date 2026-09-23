IMA convoca al sector hotelero: así será el primer encuentro de IMA Conecta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) extendió una invitación a representantes del sector de hoteles, restaurantes y cafeterías (HORECA), así como a distribuidores, agroindustriales y procesadores, para participar en una gira nacional de reuniones de coordinación institucional.
Detalles del primer encuentro regional
- Fecha: martes 29 de septiembre de 2026.
- Regiones convocadas: Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién.
- Dirigido a: sector HORECA, distribuidores, agroindustriales y procesadores.
Para confirmar su asistencia y recibir información sobre la hora y el lugar del encuentro, los interesados deberán enviar un correo electrónico a [email protected] o escribir al número 6330-9820.
deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] escribir al número 6330-9820.