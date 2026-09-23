IMA convoca al sector hotelero: así será el primer encuentro de IMA Conecta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) extendió una invitación a representantes del sector de hoteles, restaurantes y cafeterías (HORECA), así como a distribuidores, agroindustriales y procesadores, para participar en una gira nacional de reuniones de coordinación institucional.

El recorrido por el país tiene como objetivo establecer las bases para el programa IMA Conecta.

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Detalles del primer encuentro regional

Fecha: martes 29 de septiembre de 2026.

martes 29 de septiembre de 2026. Regiones convocadas: Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién.

Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién. Dirigido a: sector HORECA, distribuidores, agroindustriales y procesadores.

Para confirmar su asistencia y recibir información sobre la hora y el lugar del encuentro, los interesados deberán enviar un correo electrónico a [email protected] o escribir al número 6330-9820.

deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] escribir al número 6330-9820.