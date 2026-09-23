Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 12:08

IMA convoca al sector hotelero: así será el primer encuentro de IMA Conecta

El IMA invita sectores hoteleros y de restaurantes a para participar en una gira nacional de reuniones de coordinación institucional.

Director del IMA

Director del IMA, Nilo Murillo.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) extendió una invitación a representantes del sector de hoteles, restaurantes y cafeterías (HORECA), así como a distribuidores, agroindustriales y procesadores, para participar en una gira nacional de reuniones de coordinación institucional.

El recorrido por el país tiene como objetivo establecer las bases para el programa IMA Conecta.

Detalles del primer encuentro regional

  • Fecha: martes 29 de septiembre de 2026.
  • Regiones convocadas: Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién.
  • Dirigido a: sector HORECA, distribuidores, agroindustriales y procesadores.

Para confirmar su asistencia y recibir información sobre la hora y el lugar del encuentro, los interesados deberán enviar un correo electrónico a [email protected] o escribir al número 6330-9820.

deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] escribir al número 6330-9820.

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