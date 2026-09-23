Estudiantes de escuelas oficiales podrían recibir uniformes: esto propone el proyecto 704

La Asamblea Nacional analiza una propuesta relacionada con la entrega de uniformes a estudiantes de centros educativos oficiales y la obligatoriedad de los comedores escolares, como parte del Proyecto de Ley 704.

La iniciativa es evaluada por una subcomisión de Educación, presidida por el diputado Betserai Richards, y busca modificar y adicionar artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

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¿Qué propone el Proyecto de Ley 704 sobre los uniformes?

El Proyecto de Ley 704 establece disposiciones relacionadas con la entrega de uniformes a estudiantes de los centros educativos oficiales.

La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia dirigida a garantizar que los alumnos cuenten con condiciones adecuadas para asistir a clases y desarrollar sus actividades académicas.

Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en análisis legislativo, por lo que la entrega de estos uniformes no constituye actualmente un nuevo beneficio aprobado.

Proyecto también aborda los comedores escolares

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es establecer disposiciones sobre la obligatoriedad de los comedores escolares.

Richards señaló que uno de los objetivos es garantizar una alimentación adecuada a los estudiantes durante la jornada escolar.

Representantes del Ministerio de Educación (MEDUCA) participaron en la reunión de trabajo y presentaron consideraciones técnicas, principalmente relacionadas con la nutrición escolar.

¿Qué sigue con el Proyecto de Ley 704?

Los diputados Betserai Richards, Yuzaida Marín y Sara Magallón aprobaron la metodología que seguirá la subcomisión para continuar evaluando la propuesta.

Las instituciones y partes interesadas tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar recomendaciones.

Posteriormente, los aportes serán revisados para determinar cuáles podrían incorporarse al informe que la subcomisión deberá presentar ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.

Por ahora, el Proyecto de Ley 704 continúa bajo análisis y todavía deberá avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse en ley.