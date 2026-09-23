Mi Receta Digital: CSS explica proceso de registro para médicos privados

La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el lanzamiento de Mi Receta Digital , una plataforma tecnológica que busca facilitar el acceso de los panameños a sus medicamentos y reducir los tiempos de espera al momento de solicitarlos.

Vicente Chu, subdirector de Tecnología de la CSS, explicó en entrevista con Telemetro cómo funcionará esta nueva herramienta y qué podrán hacer los usuarios a través de ella.

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¿Qué es Mi Receta Digital?

Mi Receta Digital es una herramienta tecnológica de la CSS que busca facilitar el acceso a los medicamentos. La plataforma permitirá conocer si existe disponibilidad de un medicamento antes de acudir a un centro de la entidad.

De esta manera, los usuarios podrán verificar la disponibilidad sin tener que desplazarse previamente para realizar la consulta.

Para registrarse a la plataforma Mi Receta Digital acceda al siguiente link https://mirecetadigital.css.gob.pa/

¿Cómo funcionará la plataforma de la CSS?

La CSS busca establecer alianzas con el sector privado para que médicos particulares puedan inscribirse en la herramienta y emitir recetas digitales.

Para registrarse, los médicos deberán completar un formulario. Uno de los aspectos importantes será la validación de su idoneidad, información que será enviada al Consejo Técnico para su revisión.

Una vez aprobada la información, el médico tendrá permiso para ingresar a la plataforma de la CSS.

"Es una herramienta tecnológica que va a mejorar la calidad de atención de los pacientes y va a disminuir los tiempos de espera. Hicimos un diagnóstico al empezar nuestras gestiones y vimos que el 60% de las recetas que recibía las farmacias de la Caja del Seguro Social eran de… pic.twitter.com/tN1maXq1Nr — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Médicos privados podrán utilizar la herramienta

De acuerdo con la explicación ofrecida por Chu, los médicos no necesariamente tendrán que trabajar en el sector público para utilizar la plataforma. Solo deberán realizar el proceso de inscripción y contar con la autorización correspondiente.

Con el permiso otorgado, los médicos podrán generar las recetas mediante la plataforma, que contará con un sistema de reconocimiento facial para verificar la identidad del paciente y conocer si es asegurado de la CSS.

¿Dónde llegará la receta?

Una vez que el médico genere la receta digital, esta llegará automáticamente al centro de la CSS que el paciente haya seleccionado.

Al momento de retirar el medicamento, el usuario deberá presentar su cédula de identidad personal.

Con esta herramienta, la CSS busca apoyarse en la tecnología para agilizar el proceso de solicitud y retiro de medicamentos, facilitando el acceso de los asegurados a este servicio.