CSS contactará a pacientes tras suspender cirugías en policlínica de La Chorrera

La Caja de Seguro Social (CSS) suspendió temporalmente los procedimientos quirúrgicos en la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, debido a trabajos correctivos que comenzaron este miércoles 23 de septiembre en el área de quirófanos.

Las labores se realizan luego de que el Departamento Nacional de Mantenimiento localizara con precisión una filtración en esta área de la instalación y se estima que se extenderán hasta el lunes 28 de septiembre.

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¿Qué cirugías fueron suspendidas en la Policlínica de La Chorrera?

Debido a los trabajos, las autoridades médicas y administrativas acordaron suspender temporalmente las actividades en los tres salones de operaciones.

La medida incluye:

Todos los procedimientos quirúrgicos.

Cirugías oftalmológicas ambulatorias.

Procedimientos no invasivos que se realizan en los salones de operaciones.

¿Qué pasará con los pacientes que tenían cirugías programadas?

#ComunicadosCSS | Informamos a la población que, a partir de este miércoles, 23 de septiembre, inician los trabajos correctivos en el área de quirófanos de la Policlínica Dr. Santiago Barraza, ubicada en La Chorrera. pic.twitter.com/H6xHFivQ7Y — CSSPanama (@CSSPanama) September 23, 2026

La CSS informó que personal de la Policlínica Dr. Santiago Barraza está contactando vía telefónica a los pacientes afectados para comunicarles la cancelación temporal de sus procedimientos.

Posteriormente, los pacientes serán informados sobre las nuevas fechas para la realización de las cirugías y procedimientos suspendidos. Por el momento, la institución no ha anunciado un calendario específico para las reprogramaciones.

CSS prepara plan para recuperar las cirugías suspendidas

Las autoridades trabajan en un plan de contingencia para recuperar las cirugías y procedimientos afectados por los trabajos correctivos.

El objetivo, según la CSS, es reprogramar los servicios suspendidos en el menor tiempo posible una vez que las condiciones permitan retomar las actividades en los quirófanos.

La institución ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y señaló que los trabajos buscan garantizar condiciones adecuadas y seguras para la atención de los pacientes.