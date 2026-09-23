Mitradel y CCIAP ofrecen oportunidades de empleo en Panamá: conoce las vacantes y requisitos

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Panamá Oeste

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Provincia Los Santos

Estas son algunas de las vacantes disponibles para esta semana en la Bolsa de Empleo de @MitradelPma . https://t.co/dUr3CCs8uc pic.twitter.com/UmQxC5Prpb

Provincia de Panamá

En la ciudad de Panamá se encuentran disponibles diversas oportunidades laborales:

Supervisor de campo de paneles solares: debe contar con título universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrotecnia, Energías Renovables o carreras afines.

Administrador de capitalización, activos fijos e inversión: se requiere licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas.

Capacitador de call center: puede ser estudiante o contar con título universitario en Ingeniería Industrial, Economía o Recursos Humanos.

Vendedor de equipos de protección y suministros industriales: debe contar con estudios técnicos o universitarios en Seguridad y Salud Ocupacional, Ingeniería Industrial, Mercadeo o áreas similares.

Ejecutivo comercial - agente de carga: debe contar con licenciatura en Logística, Comercio Internacional o Negocios Internacionales.

Secretaria administrativa: se requiere manejo de programas de Microsoft Office.

Gestor de ensayos predictivos: debe contar con conocimientos en transformadores de potencia, identificación de fallas y propuesta de soluciones en campo.

Ejecutivo(a) de ventas: se requiere licenciatura en Marketing o Mercadotecnia.

Tramitador: debe tener estudios universitarios en curso o culminados en Administración de Empresas o Derecho, además de contar con licencia de conducir vigente.

Encargado de mercadeo y redes: debe contar con licenciatura en Mercadeo, Publicidad o Comunicación Social.