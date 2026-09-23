Mitradel y CCIAP ofrecen oportunidades de empleo en Panamá: conoce las vacantes y requisitos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), junto a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP), ofrecen oportunidades de empleo a través de su página web, con vacantes dirigidas a personas con distintos perfiles académicos y profesionales en varias provincias de Panamá.
Conoce los empleos que están disponibles y sus requisitos
Provincia de Veraguas
- Atención al cliente: se requiere bachiller completo y manejo de programas de Microsoft Office.
Panamá Oeste
- Gestor de avisos: debe contar con estudios en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Ingeniería Eléctrica.
Provincia de Chiriquí
- Gestor de notas: se requieren conocimientos en normativa de regulación del mercado eléctrico y gestión de reclamaciones.
Provincia Los Santos
- Gestor de avisos: debe coordinar y dar seguimiento a reportes técnicos en el sector eléctrico, industrial o de servicios.
Provincia de Panamá
En la ciudad de Panamá se encuentran disponibles diversas oportunidades laborales:
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Supervisor de campo de paneles solares: debe contar con título universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrotecnia, Energías Renovables o carreras afines.
Administrador de capitalización, activos fijos e inversión: se requiere licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas.
Capacitador de call center: puede ser estudiante o contar con título universitario en Ingeniería Industrial, Economía o Recursos Humanos.
Vendedor de equipos de protección y suministros industriales: debe contar con estudios técnicos o universitarios en Seguridad y Salud Ocupacional, Ingeniería Industrial, Mercadeo o áreas similares.
Ejecutivo comercial - agente de carga: debe contar con licenciatura en Logística, Comercio Internacional o Negocios Internacionales.
Secretaria administrativa: se requiere manejo de programas de Microsoft Office.
Gestor de ensayos predictivos: debe contar con conocimientos en transformadores de potencia, identificación de fallas y propuesta de soluciones en campo.
Ejecutivo(a) de ventas: se requiere licenciatura en Marketing o Mercadotecnia.
Tramitador: debe tener estudios universitarios en curso o culminados en Administración de Empresas o Derecho, además de contar con licencia de conducir vigente.
Encargado de mercadeo y redes: debe contar con licenciatura en Mercadeo, Publicidad o Comunicación Social.
Agente de call center bilingüe: se requiere bachiller completo y dominio del idioma inglés.
Las personas interesadas pueden mantenerse pendientes de las vacantes disponibles a través de los portales https://www.mitradel.gob.pa/empleo/ y https://www.panacamara.com/ donde podrán conocer las oportunidades laborales y los requisitos solicitados para cada puesto.