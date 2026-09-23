Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 09:19

Mitradel y CCIAP ofrecen oportunidades de empleo en Panamá: conoce las vacantes y requisitos

Mitradel y CCIAP mantienen oportunidades de empleo en varias provincias del país. Conoce las vacantes, los perfiles solicitados y los requisitos para aplicar.

Mitradel ofrece oportunidades de empleo en Panamá.

Mitradel ofrece oportunidades de empleo en Panamá.

Telemetro reporta
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), junto a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP), ofrecen oportunidades de empleo a través de su página web, con vacantes dirigidas a personas con distintos perfiles académicos y profesionales en varias provincias de Panamá.

Conoce los empleos que están disponibles y sus requisitos

Provincia de Veraguas

  • Atención al cliente: se requiere bachiller completo y manejo de programas de Microsoft Office.

Panamá Oeste

  • Gestor de avisos: debe contar con estudios en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Ingeniería Eléctrica.

Provincia de Chiriquí

  • Gestor de notas: se requieren conocimientos en normativa de regulación del mercado eléctrico y gestión de reclamaciones.

Provincia Los Santos

  • Gestor de avisos: debe coordinar y dar seguimiento a reportes técnicos en el sector eléctrico, industrial o de servicios.

Provincia de Panamá

En la ciudad de Panamá se encuentran disponibles diversas oportunidades laborales:

  • Supervisor de campo de paneles solares: debe contar con título universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrotecnia, Energías Renovables o carreras afines.

  • Administrador de capitalización, activos fijos e inversión: se requiere licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas.

  • Capacitador de call center: puede ser estudiante o contar con título universitario en Ingeniería Industrial, Economía o Recursos Humanos.

  • Vendedor de equipos de protección y suministros industriales: debe contar con estudios técnicos o universitarios en Seguridad y Salud Ocupacional, Ingeniería Industrial, Mercadeo o áreas similares.

  • Ejecutivo comercial - agente de carga: debe contar con licenciatura en Logística, Comercio Internacional o Negocios Internacionales.

  • Secretaria administrativa: se requiere manejo de programas de Microsoft Office.

  • Gestor de ensayos predictivos: debe contar con conocimientos en transformadores de potencia, identificación de fallas y propuesta de soluciones en campo.

  • Ejecutivo(a) de ventas: se requiere licenciatura en Marketing o Mercadotecnia.

  • Tramitador: debe tener estudios universitarios en curso o culminados en Administración de Empresas o Derecho, además de contar con licencia de conducir vigente.

  • Encargado de mercadeo y redes: debe contar con licenciatura en Mercadeo, Publicidad o Comunicación Social.

  • Agente de call center bilingüe: se requiere bachiller completo y dominio del idioma inglés.

Las personas interesadas pueden mantenerse pendientes de las vacantes disponibles a través de los portales https://www.mitradel.gob.pa/empleo/ y https://www.panacamara.com/ donde podrán conocer las oportunidades laborales y los requisitos solicitados para cada puesto.

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