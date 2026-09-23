¿Su familia puede impedir que done sus órganos? Esto buscan cambiar en Panamá

La donación de órganos en Panamá enfrenta un aumento en el rechazo de familiares cuando fallece un potencial donante, incluso en casos en los que la persona había manifestado en vida su voluntad de donar. Ante esta situación, se trabaja en una actualización de la Ley de Trasplante de Órganos para reforzar el respeto a la decisión individual.

El Dr. Régulo Valdés explicó que uno de los puntos que se busca incorporar es que la voluntad de ser donante, cuando esté registrada formalmente, tenga una vinculación legal clara que deba ser respetada.

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¿La familia podría oponerse a la decisión de donar órganos?

La modificación que se está trabajando busca dejar establecido que, si una persona manifestó formalmente su voluntad de ser donante, sus familiares sean informados de esa decisión, pero no puedan revertirla.

#CuartoPoder | En Panamá ha aumentado el rechazo de las familias a donar los órganos de sus seres queridos cuando fallecen, aún cuando éstos hayan expresado en vida su voluntad de ser donantes.



Ante esta realidad, se está trabajando en una actualización a la Ley de Trasplante de… pic.twitter.com/8iHHZOj5kR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

“En nuestra modificación queremos hacer énfasis de que cuando tú pones en tu cédula que quieres ser donante, eso tiene una vinculación legal”, explicó Valdés. “En nuestra modificación queremos hacer énfasis de que cuando tú pones en tu cédula que quieres ser donante, eso tiene una vinculación legal”, explicó Valdés.

Según detalló, se plantea que exista una reunión con los familiares para comunicarles la voluntad expresada por el donante.

La intención, añadió, es que la legislación deje claramente establecido que la familia debe respetar esa decisión.

Disminuye aceptación familiar para donar órganos

Valdés señaló que el rechazo familiar a la donación ha aumentado en los últimos años. De acuerdo con las cifras mencionadas por el especialista, anteriormente 7 de cada 10 familias autorizaban la donación de órganos, mientras que actualmente la proporción se habría reducido a 2 de cada 10.

Esta disminución representa uno de los principales retos para los procesos de donación y trasplante en el país.

Hablar sobre la donación de órganos en familia

Además de los cambios que se buscan introducir en la legislación, el escenario pone nuevamente sobre la mesa la importancia de conversar en familia sobre la voluntad de convertirse en donante.

Comunicar esta decisión permite que los familiares conozcan previamente la voluntad de la persona y evita que el tema sea abordado por primera vez en medio del fallecimiento de un ser querido.

Por ahora, los cambios mencionados forman parte de una propuesta de actualización de la legislación, por lo que no deben interpretarse como una modificación legal que ya esté vigente.