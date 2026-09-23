Panamá Entrevistas -

Familiares de donantes panameños niegan el acceso a la extracción de órganos

Régulo Valdés, coordinador de Trasplantes de la Caja de Seguros Social (CSS), explicó que existe un problema con la autorización de familiares de donantes, que no permiten que se cumpla la voluntad de estas personas. Señaló que a pesar de que este año fueron localizados 20 donantes fallecidos, sólo se brindó autorización en cuatro de las entrevistas realizadas con los familiares, lo cual no había pasado antes.