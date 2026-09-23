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Exministra Lucy Molinar explica los motivos de su salida del Meduca

La exministra de Educación, Lucy Molinar, explicó los motivos de su renuncia y denunció que fue lanzada una campaña en su contra, luego de los procesos de licitación que afectaron a personas con intereses económicos. También se refirió a los programas desarrollados bajo su administración, que incluyeron la formación de los docentes, con capacitaciones en inteligencia artificial.