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Danilo Toro analiza renuncia de Lucy Molinar y designación de Ventura Vega Osorio

El sociólogo Danilo Toro calificó la situación actual en el Ministerio de Educación (Meduca) como “preocupante”, tras la renuncia de Lucy Molinar como ministra de Educación en medio del escándalo por la compra de laptops para docentes. Sobre el nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, Toro opinó que se trata de una designación basada en un criterio de confianza del presidente de la República, José Raúl Mulino.