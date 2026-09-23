Jubilado ¿Recibe una pensión menor de B/.600? Esto es lo que se está proponiendo

Representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional, gremios de jubilados y el sector privado continúan analizando alternativas relacionadas con los descuentos para jubilados y pensionados , así como una propuesta dirigida a quienes reciben ingresos inferiores a B/.600 mensuales.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, encabezó la mesa de trabajo en la que fueron abordados los proyectos de Ley 226 y 491.

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¿Qué se propone para quienes reciben pensiones menores de B/.600?

Durante la mesa también fue analizado el Proyecto de Ley 491, propuesto por la diputada Grace Hernández. La iniciativa plantea establecer un ingreso complementario para jubilados y pensionados que reciben menos de B/.600 mensuales.

Asamblea Nacional

La propuesta contempla un fondo que serviría como mecanismo para complementar los ingresos de las personas beneficiarias.

Por tratarse de una iniciativa que continúa dentro del proceso legislativo, el planteamiento no debe interpretarse todavía como un aumento vigente ni como un pago aprobado para todos los jubilados que reciben menos de B/.600.

Gobierno, jubilados y empresarios analizan las propuestas

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, calificó la reunión como productiva y señaló que los participantes intercambiaron opiniones sobre posibles ajustes al esquema de descuentos.

En la mesa participaron diputados, representantes de gremios de jubilados y del sector privado, además de funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) y de los ministerios de Trabajo, Salud, Economía y Finanzas y Desarrollo Social, entre otras instituciones.

Las conversaciones buscan determinar la viabilidad de las propuestas y alcanzar alternativas sobre los beneficios destinados a jubilados y pensionados.