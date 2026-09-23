Descuentos para jubilados vuelven a la mesa: estos beneficios están bajo análisis

Tras el veto del presidente de la República, José Raúl Mulino, al Proyecto de Ley 226, representantes del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, gremios de jubilados y el sector privado continúan analizando alternativas para establecer un esquema de descuentos para jubilados y pensionados que mantenga beneficios para los adultos mayores sin afectar a las micro y pequeñas empresas.

El Proyecto de Ley 226, presentado por el diputado Javier Sucre, buscaba modificar y adicionar artículos a la Ley 6 de 1987, relacionada con los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: CSS contactará a pacientes tras suspender cirugías en policlínica de La Chorrera

¿Por qué Mulino vetó el Proyecto de Ley 226?

El presidente Mulino vetó en su totalidad el Proyecto de Ley 226 y lo devolvió a la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la comunicación del Ejecutivo, aunque la iniciativa perseguía un objetivo social legítimo, el mandatario consideró que algunas de sus disposiciones entraban en conflicto con la legislación y la Constitución Nacional.

El veto fue sustentado por razones de inconveniencia e inexequibilidad.

¿Qué descuentos para jubilados se están analizando?

Las conversaciones no se limitan al proyecto vetado. La mesa de trabajo analiza alternativas para ajustar el esquema de descuentos que beneficia a jubilados, pensionados y adultos mayores.

Entre los servicios y productos que han sido mencionados durante las conversaciones se encuentran:

Energía eléctrica.

Transporte público.

Telefonía.

Servicios de salud.

Pañales para adultos mayores.

Sillas de ruedas.

Andaderas.

También se ha planteado revisar beneficios relacionados con actividades como turismo y hotelería, tomando en consideración cuáles descuentos tienen un impacto más directo en los adultos mayores que enfrentan mayores necesidades económicas.

¿Los descuentos vigentes para jubilados fueron eliminados?

El veto al Proyecto de Ley 226 no elimina los beneficios que ya establece la Ley 6 de 1987. La iniciativa vetada buscaba modificar y ampliar ese marco legal.

Por ahora, las conversaciones se concentran en encontrar alternativas que permitan mantener y ajustar los beneficios para jubilados y pensionados, al tiempo que se evalúa el impacto económico que pueden tener sobre las empresas obligadas a aplicar los descuentos.

La mesa de trabajo continuará analizando la viabilidad de las propuestas antes de definir qué cambios podrían avanzar.