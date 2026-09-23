¿Vives en Panamá Oeste? Estas comunidades no tendrán agua hasta las 3:00 p.m.

Residentes de cuatro comunidades de Panamá Oeste permanecen este miércoles 23 de septiembre con una suspensión temporal del suministro de agua potable, debido a trabajos que se desarrollan en el área donde se construye la estación Ciudad del Futuro de la Línea 3 del Metro de Panamá.
La interrupción del servicio se extenderá hasta las 3:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de siete horas.
¿Qué comunidades de Panamá Oeste están sin agua?
La suspensión del suministro afecta a los residentes de:
- Ciudad del Futuro
- PH Club Residencial La Campiña
- Cantabria Residencial
- Santillana Residencial
¿Por qué suspendieron el suministro de agua?
La interrupción está relacionada con los trabajos para realizar la interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el área donde se construye la estación Ciudad del Futuro.
Estas labores forman parte de los trabajos que se desarrollan en el sector por la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.
De acuerdo con la programación anunciada, el suministro de agua potable permanecerá suspendido hasta las 3:00 p.m. de este miércoles.