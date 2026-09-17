Panamá Oeste tendrá circuito judicial propio: así quedaría la nueva organización

La Asamblea Nacional aprobó nuevamente, en tercer debate y con 46 votos a favor, el Proyecto de Ley 229, que modifica el Código Judicial y establece una organización judicial propia para la provincia de Panamá Oeste .

La iniciativa, presentada por la diputada Patsy Lee, había sido objetada parcialmente por el Órgano Ejecutivo debido, entre otros aspectos, al impacto que tendría la creación de nuevas plazas judiciales y los gastos asociados con su implementación. Tras analizar las objeciones, el Pleno retomó el proyecto y aprobó la norma de manera unánime.

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El objetivo de la propuesta es adecuar la estructura judicial a la realidad territorial de Panamá Oeste, provincia creada en 2013, cuyos distritos todavía forman parte de la organización judicial de la provincia de Panamá.

¿Qué cambiaría con el Proyecto de Ley 229?

De aprobarse y completar el trámite correspondiente, Panamá Oeste contaría con un circuito judicial propio, integrado por los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos.

La sede de los juzgados de este circuito estaría ubicada en La Chorrera.

La propuesta busca que los habitantes de estos cinco distritos puedan tramitar dentro de su propia jurisdicción procesos relacionados con materias civiles, penales, laborales y de familia, incluyendo niñez y adolescencia.

La iniciativa también sustituye las referencias al antiguo Tercer Circuito Judicial de la provincia de Panamá por la denominación Circuito Judicial de Panamá Oeste, además de actualizar otras referencias territoriales contenidas en el Código Judicial.

¿Cómo quedarían los circuitos judiciales de Panamá?

El Proyecto de Ley 229 establece dos circuitos judiciales en la provincia de Panamá.

El Primer Circuito Judicial de Panamá estaría integrado por los distritos de:

Panamá

Chepo

Chimán

Taboga

Balboa

Este circuito tendría 23 jueces de circuito: 10 del ramo civil y 13 del ramo penal.

El Segundo Circuito Judicial de Panamá estaría integrado por el distrito de San Miguelito y tendría tres jueces: uno del ramo civil y dos del ramo penal.

Mientras, Panamá Oeste tendría un circuito judicial integrado por Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos. La cantidad de jueces, su distribución territorial y la eventual creación, supresión o reubicación de despachos serían determinadas mediante acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las facultades establecidas en el Código Judicial.

¿Por qué se plantea crear un circuito judicial para Panamá Oeste?

La diputada Patsy Lee ha señalado que la Ley 119 de 2013, mediante la cual Panamá Oeste fue creada como la décima provincia del país, estableció que Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos continuarían formando parte del Tercer Circuito Judicial de la provincia de Panamá hasta que se realizaran las modificaciones correspondientes a la organización judicial.

El Proyecto de Ley 229 busca precisamente actualizar esa estructura para que corresponda con la división territorial actual del país.

¿Por qué el Ejecutivo objetó el proyecto?

El Ejecutivo había objetado parcialmente el proyecto debido al impacto que tendría la nueva organización sobre el sistema de administración de justicia.

En su informe de objeción, señaló que la propuesta mantenía 23 jueces en el Primer Circuito Judicial de Panamá y tres en el Segundo Circuito, además de contemplar 15 nuevas plazas para el Circuito Judicial de Panamá Oeste.

Según la objeción presidencial, la medida tendría efectos sobre la organización y funcionamiento del sistema, ya que no solo implicaría el nombramiento de jueces, sino también la incorporación de personal auxiliar, adecuaciones de infraestructura y gastos operativos adicionales.

El Ejecutivo también planteó la necesidad de una planificación presupuestaria progresiva para respaldar la implementación de la nueva estructura judicial.

¿Qué aprobó ahora la Asamblea?

Luego de las objeciones formuladas por el Ejecutivo, la Asamblea retomó el Proyecto de Ley 229 y, el 16 de septiembre de 2026, lo aprobó nuevamente en tercer debate con 46 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, de acuerdo con el reporte oficial de la Asamblea Nacional.

La aprobación busca avanzar hacia una estructura judicial diferenciada para Panamá Oeste, con sede en La Chorrera y cobertura para sus cinco distritos.

El siguiente paso dependerá del trámite constitucional correspondiente para determinar la entrada en vigencia de las modificaciones al Código Judicial.