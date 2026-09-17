Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 11:03

Jubilados y pensionados: ¿cuándo es el próximo pago de la CSS?

Ya existen fechas establecidas para el segundo pago de los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social correspondiente al mes de septiembre 2026.

Próximos pagos de la CSS 

Próximos pagos de la CSS 

Keith Tanner - Unsplash
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definidas las fechas del segundo pago, de acuerdo con el calendario establecido por la institución.

Próximos pagos para jubilados y pensionados de la CSS.

Próximos pagos para jubilados y pensionados de la CSS.

Pagos de la CSS del mes de septiembre del 2026

  • Viernes 18 pago mediante ACH.
  • Lunes 21 pago mediante cheque.

Pagos de la CSS del mes de octubre del 2026

  • Lunes 5 pago mediante ACH.
  • Lunes 19 pago mediante cheque.

Hora de entrega para el pago de cheques

Los beneficiarios que obtienen su pago mediante cheque, la CSS establece un horario de entrega de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Finalmente, se recomienda a los jubilados y pensionados revisar su forma de pago y consultar mediante los canales oficiales de la CSS ante cualquier inconveniente.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS: ¿quiénes cobran el viernes 18 y quiénes tendrán que esperar hasta el lunes 21 de septiembre?

Jubilados y pensionados: faltan pocos días para el próximo pago de la CSS, estas son las fechas

Calendario de pagos CSS: jubilados y pensionados cobrarán el 18 y 21 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias