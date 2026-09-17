Jubilados y pensionados: ¿cuándo es el próximo pago de la CSS?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definidas las fechas del segundo pago, de acuerdo con el calendario establecido por la institución.
Pagos de la CSS del mes de septiembre del 2026
- Viernes 18 pago mediante ACH.
- Lunes 21 pago mediante cheque.
Pagos de la CSS del mes de octubre del 2026
- Lunes 5 pago mediante ACH.
- Lunes 19 pago mediante cheque.
Hora de entrega para el pago de cheques
Los beneficiarios que obtienen su pago mediante cheque, la CSS establece un horario de entrega de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Finalmente, se recomienda a los jubilados y pensionados revisar su forma de pago y consultar mediante los canales oficiales de la CSS ante cualquier inconveniente.