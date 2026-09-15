Pago a jubilados y pensionados: ¿qué grupo cobrará este 18 de septiembre?

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de septiembre para los jubilados y pensionados , el cual continuará el viernes 18 de septiembre para los beneficiarios que perciben sus acreditaciones mediante el sistema de acreditación bancaria (ACH).

Títulos para esta nota: Pensión mínima de B/.600: más de 95,000 jubilados serían beneficiados con el proyecto de ley

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Pagos a jubilados y pensionados de septiembre y octubre

Septiembre

ACH: viernes 18 de septiembre

Cheques: lunes 21 de septiembre

Octubre

ACH: lunes 5 y 19 de octubre

Cheques: martes 6 y 20 de octubre

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones: