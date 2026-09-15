Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 17:01

Pago a jubilados y pensionados: ¿qué grupo cobrará este 18 de septiembre?

La CSS inicia el pago de la segunda quincena de pensiones correspondiente al mes de septiembre para jubilados y pensionados de todo el país.

Pago a jubilados y pensionados.

Pago a jubilados y pensionados.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de septiembre para los jubilados y pensionados, el cual continuará el viernes 18 de septiembre para los beneficiarios que perciben sus acreditaciones mediante el sistema de acreditación bancaria (ACH).

Pagos a jubilados y pensionados de septiembre y octubre

Septiembre

  • ACH: viernes 18 de septiembre
  • Cheques: lunes 21 de septiembre

Octubre

  • ACH: lunes 5 y 19 de octubre
  • Cheques: martes 6 y 20 de octubre

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

  • Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

  • Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.

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