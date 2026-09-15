Sismo de magnitud 3.6 sacude Panamá: epicentro al norte de Tocumen

Un sismo de magnitud 3.6 fue registrado este martes 15 de septiembre de 2026 en Panamá, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
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Sismo de magnitud 3.6 epicentro fue ubicado al norte de Tocumen
Según el reporte, el epicentro fue localizado en territorio panameño, aproximadamente 31 kilómetros al norte de Tocumen.
Hasta el momento, la información suministrada por Geociencias corresponde a un reporte preliminar, por lo que los parámetros del evento podrían ser actualizados posteriormente.
Este tipo de reportes puede ser actualizado por el Instituto de Geociencias conforme avance la revisión de los datos sísmicos.