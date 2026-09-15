Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 11:59

Sismo de magnitud 3.6 sacude Panamá: epicentro al norte de Tocumen

Un sismo de magnitud 3.6 fue registrado este 15 de septiembre en Panamá. Geociencias ubicó el epicentro 31 km al norte de Tocumen.

Sismo de magnitud 3.6 sacude Panamá

Sismo de magnitud 3.6 sacude Panamá

@IGUP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud 3.6 fue registrado este martes 15 de septiembre de 2026 en Panamá, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:42:32 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 29 kilómetros.

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Sismo de magnitud 3.6 epicentro fue ubicado al norte de Tocumen

Según el reporte, el epicentro fue localizado en territorio panameño, aproximadamente 31 kilómetros al norte de Tocumen.

Hasta el momento, la información suministrada por Geociencias corresponde a un reporte preliminar, por lo que los parámetros del evento podrían ser actualizados posteriormente.

Este tipo de reportes puede ser actualizado por el Instituto de Geociencias conforme avance la revisión de los datos sísmicos.

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