Mulino defiende traslado de privados de libertad a Coiba y cuestiona a sus críticos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , volvió a defender el traslado a Isla Coiba de privados de libertad que el mandatario identifica como “delincuentes de alto perfil”, como parte de la estrategia de seguridad de su gobierno.

Mulino cuestionó las críticas que han surgido alrededor de esta medida y defendió la necesidad de mantener una política firme frente a quienes, según sostiene, representan una amenaza para la seguridad.

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“Aparecen defensores, abogados y opinadores indignados como si se hubiese apresado a una reverenda madre de la iglesia”, expresó el mandatario. “Aparecen defensores, abogados y opinadores indignados como si se hubiese apresado a una reverenda madre de la iglesia”, expresó el mandatario.

Mulino defiende estrategia contra el crimen

El presidente sostuvo que el traslado de estos privados de libertad a Coiba forma parte de una estrategia que considera necesaria para frenar el crimen.

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, volvió a defender el envío a Isla Coiba de privados de libertad que identifica como “delincuentes de alto perfil”.



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Mulino también cuestionó que el debate sobre las medidas de seguridad pueda centrarse únicamente en quienes cumplen una condena o permanecen privados de libertad, sin considerar a las personas afectadas por los delitos.

“Si terminamos presentando a los delincuentes como víctimas y olvidamos a los verdaderos perjudicados, estaremos enviando el mensaje equivocado”, afirmó. “Si terminamos presentando a los delincuentes como víctimas y olvidamos a los verdaderos perjudicados, estaremos enviando el mensaje equivocado”, afirmó.

Mulino destaca modelo de seguridad de El Salvador

En sus declaraciones, el mandatario panameño también calificó como “exitoso” el modelo de seguridad implementado en El Salvador, utilizado como referencia al hablar de estrategias para combatir la criminalidad.

La defensa de Mulino se produce en medio del debate sobre el traslado de privados de libertad a Coiba y las condiciones en las que se desarrolla esta medida.