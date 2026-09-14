Mulino defiende traslado de privados de libertad a Coiba y cuestiona a sus críticos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, volvió a defender el traslado a Isla Coiba de privados de libertad que el mandatario identifica como “delincuentes de alto perfil”, como parte de la estrategia de seguridad de su gobierno.
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Mulino defiende estrategia contra el crimen
El presidente sostuvo que el traslado de estos privados de libertad a Coiba forma parte de una estrategia que considera necesaria para frenar el crimen.
Mulino también cuestionó que el debate sobre las medidas de seguridad pueda centrarse únicamente en quienes cumplen una condena o permanecen privados de libertad, sin considerar a las personas afectadas por los delitos.
Mulino destaca modelo de seguridad de El Salvador
En sus declaraciones, el mandatario panameño también calificó como “exitoso” el modelo de seguridad implementado en El Salvador, utilizado como referencia al hablar de estrategias para combatir la criminalidad.
La defensa de Mulino se produce en medio del debate sobre el traslado de privados de libertad a Coiba y las condiciones en las que se desarrolla esta medida.