Cobre Panamá: este es el estudio que analiza el impacto económico y social del cierre de la mina

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) entregó formalmente a la Comisión Interministerial el estudio titulado “Repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá ” , elaborado por su Unidad de Análisis Económico.

El documento será utilizado como insumo por la comisión para el análisis de las repercusiones que ha tenido el cese de operaciones de la mina.

Contenido de interés: Lista de las Agroferias del IMA para el martes 15 de septiembre

El acto estuvo encabezado por el presidente del CONEP, Raúl Joaquín Montenegro Vallarino, y contó con la participación del expresidente de la organización, Tony Fletcher; el también expresidente Severo Sousa; la economista Fanny Salmunido y la directora ejecutiva, Analisa Montenegro.

Por parte del Gobierno, recibieron el documento Óscar Vallarino Bernat, viceministro de Ambiente, además de la viceministra de Economía, la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la jefa de Gabinete del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

¿Qué analiza el estudio sobre Cobre Panamá?

El Consejo Nacional de la Empresa Privada entregó a la Comisión Interministerial conformada para evaluar el futuro de la mina de cobre en Donoso un estudio socioeconómico sobre los efectos del cierre del proyecto Cobre Panamá. pic.twitter.com/qExNUZReEk — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

La investigación organiza sus conclusiones en 17 grupos de impacto y analiza las repercusiones del cese de operaciones de la mina en diferentes áreas.

Entre los aspectos abordados se encuentran:

Crecimiento económico.

Empleo.

Cadena local de proveedores.

Finanzas públicas.

Exportaciones.

Monitoreo ambiental.

El análisis también aborda estos efectos desde una perspectiva nacional y provincial, con especial atención a las repercusiones en las comunidades y regiones vinculadas a la actividad minera.

Comisión analizará los hallazgos antes de la próxima reunión

La Comisión Interministerial reconoció el aporte del CONEP y calificó la investigación como un análisis técnico de gran relevancia para evaluar las consecuencias económicas y sociales del cierre de la mina de cobre.

Uno de los principales aportes del estudio, según la comisión, es que permite dimensionar el impacto de esta actividad en la población panameña y distinguir entre los habitantes de las zonas cercanas a la mina y quienes se encuentran fuera de esa región.

Los estudios entregados formarán parte de los insumos que servirán de apoyo para que los ministros elaboren recomendaciones sobre las alternativas que consideren más viables en beneficio de los panameños.

La comisión decidió realizar primero un análisis de los hallazgos antes de la próxima reunión de seguimiento, que se celebrará en los próximos días con la participación de los tres ministros, el directorio del CONEP y los especialistas que elaboraron el estudio.

Comisión no ha tomado una decisión sobre el futuro de Cobre Panamá

La Comisión Interministerial aclaró que no ha adoptado ninguna decisión sobre el futuro de las operaciones de Cobre Panamá.

Su mandato, según lo señalado, consiste en realizar un proceso de análisis y formular recomendaciones al presidente de la República.