Dos exfuncionarios del IFARHU son aprehendidos por presunto blanqueo de capitales en Operación Nova

Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) fueron aprehendidos por el presunto delito de blanqueo de capitales, durante la Operación Nova, desarrollada en Tocumen por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) explicó que estas personas ya habían sido imputadas previamente por el presunto delito de peculado, relacionado con el perjuicio ocasionado a la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este.
¿Qué investigan a los exfuncionarios del IFARHU?
La investigación comenzó en junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el IFARHU.
Según el Ministerio Público, las diligencias permitieron establecer una presunta malversación mediante 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a la agencia regional, de las cuales los investigados presuntamente se apoderaron.
La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios presuntamente endosaban los cheques a nombre de comerciantes de la localidad para hacerlos efectivos. El caso continúa bajo investigación de las autoridades competentes.