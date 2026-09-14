Dos exfuncionarios del IFARHU son aprehendidos por presunto blanqueo de capitales en Operación Nova

Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) fueron aprehendidos por el presunto delito de blanqueo de capitales, durante la Operación Nova, desarrollada en Tocumen por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

De acuerdo con el Ministerio Público, se estima un perjuicio económico de B/.145,265.80 en contra de la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este.

Contenido de interés: Entrega del PASE-U en Los Andes: centros educativos para este 15 de septiembre

La Procuraduría General de la Nación (PGN) explicó que estas personas ya habían sido imputadas previamente por el presunto delito de peculado, relacionado con el perjuicio ocasionado a la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este.

“De ese delito precedente se derivaron las diligencias de blanqueo de capitales ejecutadas en la Operación Nova”, detalló la PGN. “De ese delito precedente se derivaron las diligencias de blanqueo de capitales ejecutadas en la Operación Nova”, detalló la PGN.

¿Qué investigan a los exfuncionarios del IFARHU?

Dos exfuncionarios del @IFARHU fueron aprehendidos por presunto blanqueo de capitales, durante la Operación Nova, desarrollada en Tocumen por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial.



Se estima un perjuicio económico de B/.145,265.80 en perjuicio de la… pic.twitter.com/h55uPOAjSN — Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2026

La investigación comenzó en junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el IFARHU.

Según el Ministerio Público, las diligencias permitieron establecer una presunta malversación mediante 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a la agencia regional, de las cuales los investigados presuntamente se apoderaron.

La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios presuntamente endosaban los cheques a nombre de comerciantes de la localidad para hacerlos efectivos. El caso continúa bajo investigación de las autoridades competentes.