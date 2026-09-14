PASE-U: requisitos para retirar la tarjeta este lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros, dio inicio este lunes 14 de septiembre de 2026 a la entrega de las tarjetas PASE-U .

Los acudientes deben tener en cuenta los siguientes requisitos antes de acudir al punto de entrega.

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Requisitos importantes para el retiro de la tarjeta PASE-U

El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal, física y vigente.

No se permitirá que otra persona que no sea el acudiente retire la tarjeta, por lo que no serán aceptadas cartas de autorización.

Debe contar con la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, descargada y validada.

En el caso de los extranjeros cuyo acudiente se identifica con pasaporte, el IFARHU indicó que deberán esperar una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada posteriormente.

Este lunes se está realizando la entrega de las tarjetas PASE-U en el Centro Comercial Los Andes, en San Miguelito, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.