Gasolina en Panamá: este viernes cambia el precio, ¿subirá o bajará?

Los conductores en Panamá tendrán que esperar pocos días para conocer el próximo ajuste en el precio de la gasolina y el diésel. Los nuevos precios máximos de venta al público entrarán en vigencia este viernes 18 de septiembre de 2026, por lo que los valores correspondientes al nuevo período reemplazarán a los que están vigentes actualmente.
¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Panamá?
Durante el período vigente, del 4 al 18 de septiembre, los tres principales combustibles registraron aumentos frente al período anterior.
En Panamá y Colón, los precios máximos de venta al público establecidos actualmente son:
- Gasolina de 95 octanos: B/.1.28 por litro.
- Gasolina de 91 octanos: B/.1.19 por litro.
- Diésel bajo en azufre: B/.1.40 por litro.
Estos valores corresponden a los precios máximos de venta al público establecidos para el período vigente.
¿Cuándo se conocerán los nuevos precios?
Los nuevos precios de la gasolina de 95 y 91 octanos, así como del diésel bajo en azufre, regirán a partir del viernes 18 de septiembre de 2026.
Una vez publicados los nuevos precios oficiales, se podrá determinar si el costo de los combustibles subirá, bajará o se mantendrá respecto al período actual.