Gasolina en Panamá: este viernes cambia el precio, ¿subirá o bajará?

Los conductores en Panamá tendrán que esperar pocos días para conocer el próximo ajuste en el precio de la gasolina y el diésel . Los nuevos precios máximos de venta al público entrarán en vigencia este viernes 18 de septiembre de 2026, por lo que los valores correspondientes al nuevo período reemplazarán a los que están vigentes actualmente.

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¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Panamá?

Durante el período vigente, del 4 al 18 de septiembre, los tres principales combustibles registraron aumentos frente al período anterior.

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En Panamá y Colón, los precios máximos de venta al público establecidos actualmente son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.28 por litro.

B/.1.28 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.19 por litro.

B/.1.19 por litro. Diésel bajo en azufre: B/.1.40 por litro.

Estos valores corresponden a los precios máximos de venta al público establecidos para el período vigente.

¿Cuándo se conocerán los nuevos precios?

Los nuevos precios de la gasolina de 95 y 91 octanos, así como del diésel bajo en azufre, regirán a partir del viernes 18 de septiembre de 2026.

Una vez publicados los nuevos precios oficiales, se podrá determinar si el costo de los combustibles subirá, bajará o se mantendrá respecto al período actual.