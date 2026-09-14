Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 11:13

Gasolina en Panamá: este viernes cambia el precio, ¿subirá o bajará?

Este viernes 18 de septiembre cambia el precio de la gasolina y el diésel en Panamá. Conozca los precios actuales y cuándo entrará en vigor el nuevo ajuste.

Gasolina en Panamá

Gasolina en Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los conductores en Panamá tendrán que esperar pocos días para conocer el próximo ajuste en el precio de la gasolina y el diésel. Los nuevos precios máximos de venta al público entrarán en vigencia este viernes 18 de septiembre de 2026, por lo que los valores correspondientes al nuevo período reemplazarán a los que están vigentes actualmente.

¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Panamá?

Durante el período vigente, del 4 al 18 de septiembre, los tres principales combustibles registraron aumentos frente al período anterior.

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En Panamá y Colón, los precios máximos de venta al público establecidos actualmente son:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.28 por litro.
  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.19 por litro.
  • Diésel bajo en azufre: B/.1.40 por litro.

Estos valores corresponden a los precios máximos de venta al público establecidos para el período vigente.

¿Cuándo se conocerán los nuevos precios?

Los nuevos precios de la gasolina de 95 y 91 octanos, así como del diésel bajo en azufre, regirán a partir del viernes 18 de septiembre de 2026.

Una vez publicados los nuevos precios oficiales, se podrá determinar si el costo de los combustibles subirá, bajará o se mantendrá respecto al período actual.

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