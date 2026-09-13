Becas IFARHU 2026: consulte quiénes recibirán pagos y qué deben presentar

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , en conjunto con la Caja de Ahorros, continuará durante septiembre de 2026 con la entrega de la Tarjeta PUNCH a beneficiarios de distintas regiones educativas.

La jornada contempla a miles de acudientes y beneficiarios de San Miguelito y Panamá Norte, quienes deberán estar atentos a la programación correspondiente a su centro educativo.

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Contenido de interés: PASE-U 2026: entrega de tarjetas por el IFARHU para este lunes 14 de septiembre en San Miguelito

IFARHU 2026: entrega de tarjetas PUNCH, fechas y beneficiarios

San Miguelito: entrega del 14 al 16 de septiembre

En San Miguelito, la entrega de la Tarjeta PUNCH se realizará del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre de 2026.

Acudientes: 30,040

30,040 Beneficiarios: 41,249

41,249 Desembolso: B/.4,476,240.00

El IFARHU indicó que los padres, madres y acudientes deben estar atentos a la programación de su centro educativo y asistir en la fecha asignada para recibir la tarjeta.

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Panamá Norte: entrega del 17 al 19 de septiembre

Posteriormente, la jornada se trasladará a Panamá Norte, donde la entrega de las tarjetas PUNCH está programada del jueves 17 al sábado 19 de septiembre de 2026.

Acudientes: 29,546

29,546 Beneficiarios: 41,592

41,592 Desembolso: B/.4,540,050.00

Los acudientes deberán consultar la programación correspondiente a su centro educativo y presentarse en la fecha indicada para recibir la tarjeta.

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¿Qué deben hacer los acudientes?

El punto más importante para el lector es que no se trata de acudir cualquier día. Los padres, madres y acudientes deben: