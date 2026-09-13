IFARHU recuerda a acudientes entregar el boletín: esta es la fecha límite

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los acudientes de estudiantes beneficiarios de becas, asistencias y apoyos económicos que deben entregar el boletín correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La documentación debe ser presentada hasta el miércoles 14 de octubre de 2026, en la sede del IFARHU que corresponda al beneficiario.

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¿Hasta cuándo se puede entregar el boletín al IFARHU?

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Los acudientes tienen como fecha límite el 14 de octubre de 2026 para presentar el boletín del segundo trimestre.

La atención será en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos y horario

Documento: boletín correspondiente al segundo trimestre de 2026.

boletín correspondiente al segundo trimestre de 2026. Fecha límite: miércoles 14 de octubre de 2026.

miércoles 14 de octubre de 2026. Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar: sede del IFARHU correspondiente.

¿Quiénes deben entregar el boletín?

El requerimiento está dirigido a los beneficiarios de primaria, premedia y media que reciben algún beneficio del IFARHU, ya sea mediante becas, asistencias o apoyos económicos.

Los acudientes deben cumplir con la entrega dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes con el beneficio.

¿Qué pasa si no se entrega el boletín?

El IFARHU advierte que la no entrega de los documentos requeridos puede ocasionar la cancelación del beneficio económico.

Por ello, se recomienda a los acudientes verificar la sede que les corresponde y entregar el boletín dentro del periodo establecido.