Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2026 - 12:34

SENAFRONT aprehende a dos personas por presunto tráfico ilícito de migrantes en Chepo

SENAFRONT aprehendió a dos personas presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de migrantes en Chepo. También fueron incautados vehículos, equipos y dinero.

SENAFRONT aprehende a dos personas

SENAFRONT aprehende a dos personas

@SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En el marco del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, unidades de inteligencia de la Brigada Panamá Este del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendieron a dos personas presuntamente vinculadas al delito de tráfico ilícito de migrantes.

La acción se desarrolló en el corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

SENAFRONT - Dos aprehendidos por presunto tráfico ilícito de migrantes en Chepo

Durante el operativo también fueron incautados dos vehículos, equipos tecnológicos y B/.1,414.00 en efectivo.

Posteriormente, durante la audiencia de garantías, se legalizó la aprehensión de ambas personas y se les impuso la medida cautelar de detención provisional, mientras continúan las investigaciones.

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