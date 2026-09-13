SENAFRONT aprehende a dos personas por presunto tráfico ilícito de migrantes en Chepo

En el marco del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, unidades de inteligencia de la Brigada Panamá Este del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendieron a dos personas presuntamente vinculadas al delito de tráfico ilícito de migrantes.
SENAFRONT - Dos aprehendidos por presunto tráfico ilícito de migrantes en Chepo
Durante el operativo también fueron incautados dos vehículos, equipos tecnológicos y B/.1,414.00 en efectivo.
Posteriormente, durante la audiencia de garantías, se legalizó la aprehensión de ambas personas y se les impuso la medida cautelar de detención provisional, mientras continúan las investigaciones.