AES aclara qué ocurrió en su planta de Colón tras la enorme llamarada: "No fue un incendio"

La empresa AES emitió una aclaración sobre lo ocurrido la noche del sábado en su planta ubicada en la provincia de Colón, luego de que circularan videos en redes sociales en los que se observa una enorme llamarada en las instalaciones .

Ante las imágenes, que generaron preocupación entre usuarios, la empresa explicó que no se trató de un incendio , sino de una operación controlada relacionada con el funcionamiento de sus instalaciones.

Según AES, la llamarada correspondió a la activación temporal del sistema de quema de gas, una operación realizada luego de la salida súbita de la Generadora Gatún.

La empresa aseguró que se trató de un procedimiento controlado y explicó que la activación temporal del sistema estuvo relacionada con las condiciones generadas tras la salida de la planta generadora.

¿Por qué se produjo la llamarada en la planta de AES?

. @aespanama emitió una aclaración con respecto a lo ocurrido anoche en su planta de Colón, luego que circularan videos de una enorme llamarada en las instalaciones.



Le empresa asegura que no se trató de un incendio sino de una operación controlada para la activación temporal… pic.twitter.com/gIwx2foCyh — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2026

AES indicó que la activación del sistema de quema de gas se realizó como consecuencia de la salida súbita de la Generadora Gatún.

La compañía reiteró que el evento observado en los videos correspondió a una operación controlada y no a un incendio dentro de la planta.

Las imágenes de la llamarada circularon ampliamente en redes sociales durante la noche, generando preguntas entre residentes y usuarios sobre lo que estaba ocurriendo en las instalaciones de AES en Colón.