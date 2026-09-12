Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 16:12

Feria de Empleo 2.0: estas son las rutas de MiBus para llegar a Atlapa

La Alcaldía de Panamá dio a conocer las rutas del sistema MiBus para llegar a su feria de empleo en el Centro de Convenciones Atlapa.

Feria de Empleo 2.0: estas son las rutas de MiBus.

Feria de Empleo 2.0: estas son las rutas de MiBus.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con la plataforma Konzerta, dio a conocer las rutas del sistema MiBus para llegar al Centro de Convenciones Atlapa, con motivo de la Feria de Empleo 2.0 que se realizará el martes 15 y miércoles 16 de septiembre.

Hasta este miércoles, más de 15 000 personas se han registrado para participar en la jornada laboral que se desarrollará la próxima semana en Atlapa.

Las personas interesadas en acceder a las plazas disponibles todavía pueden completar su registro previo a través del sitio web oficial de la institución (vacantes.mupa.gob.pa).

Rutas de MiBus para llegar a la feria de empleo

  • Cinta Costera - Panamá Viejo - Albrook
  • Vía Israel - Panamá Viejo
  • Vías Israel - Metro Pedregal
  • Vía Israel - Metro Cincuentenario
  • Vía Israel - 12 de Octubre
  • Vía España - Av, Ernesto T. Lefevre - Av. Balboa

Tarifas de MiBus

  • Tarifa regular para todas las rutas troncales y complementarias: B/. 0.25.
  • Tarifa corredor: B/. 0.75
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