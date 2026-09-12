Feria de Empleo 2.0: estas son las rutas de MiBus para llegar a Atlapa

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con la plataforma Konzerta, dio a conocer las rutas del sistema MiBus para llegar al Centro de Convenciones Atlapa, con motivo de la Feria de Empleo 2.0 que se realizará el martes 15 y miércoles 16 de septiembre.
Las personas interesadas en acceder a las plazas disponibles todavía pueden completar su registro previo a través del sitio web oficial de la institución (vacantes.mupa.gob.pa).
Rutas de MiBus para llegar a la feria de empleo
- Cinta Costera - Panamá Viejo - Albrook
- Vía Israel - Panamá Viejo
- Vías Israel - Metro Pedregal
- Vía Israel - Metro Cincuentenario
- Vía Israel - 12 de Octubre
- Vía España - Av, Ernesto T. Lefevre - Av. Balboa
Tarifas de MiBus
- Tarifa regular para todas las rutas troncales y complementarias: B/. 0.25.
- Tarifa corredor: B/. 0.75