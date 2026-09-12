UDELAS fortalece la formación en Optometría con expertos de la University of Alabama.

Expertos de la University of Alabama at Birmingham (UAB), compartieron conocimientos y avances en el campo de la Optometría, con énfasis en las enfermedades de la superficie ocular, la diplopía (alteración visual), la baja visión, el uso de la inteligencia artificial y el manejo de la miopía, en una jornada de actualización dirigida a estudiantes y docentes de Optometría de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), así como a miembros de la Asociación de Optometristas.

La actividad permitió el intercambio de conocimientos (científicos y clínicos) entre expertos internacionales, estudiantes, docentes y profesionales, promoviendo una formación vinculada con los avances científicos y tecnológicos, en el campo de la salud visual.

En este contexto, los especialistas destacaron la importancia de mantenerse a la vanguardia y fortalecer continuamente la formación profesional para responder a los nuevos desafíos de la práctica optométrica.

Más allá de la actualización académica, la jornada puso de relieve el impacto de la innovación y la tecnología en la práctica optométrica, frente a los nuevos desafíos que plantea la atención de la salud visual y otros escenarios clínicos.

La doctora Sandra Wang-Harris, profesora asociada de la Escuela de Optometría de la University of Alabama at Birmingham, abordó la tecnología, el uso de dispositivos accesibles e inteligencia artificial aplicados a la atención de pacientes con baja visión a fin de mejorar las posibilidades de atención y autonomía de personas con limitaciones visuales.

Por su parte, el doctor y profesor asistente, Nicholas Onken de la School of Optometry de la University of Alabama at Birmingham, presentó aspectos relacionados con el manejo de la miopía en niños, un tema de creciente relevancia para la salud visual.

Asimismo, el doctor Ryan Feng expuso sobre refracción y enfermedades de la superficie ocular, aportando conocimientos y herramientas clínicas para fortalecer la práctica de los futuros profesionales de la Optometría.

Cabe destacar que, en el marco de esta actividad, también se desarrolló un trabajo de internacionalización, formación académica, investigación y compromiso social de UDELAS, y además como parte de estas jornadas, un equipo de la universidad se trasladó a Changuinola, en Bocas del Toro, para brindar atención visual a aproximadamente 500 personas.