Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 16:28

IDAAN anuncia suspensión de agua potable en sectores de Colón

Personal técnico del IDAAN coordina la reparación de la línea afectada para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

IDAAN anuncia suspensión de agua potable en sectores de Colón
IDAAN/imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que una empresa contratista de la compañía eléctrica provocó la rotura de una tubería de 12 pulgadas, ubicada detrás de la parada de la entrada principal de Sabanitas, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

La incidencia causó la suspensión temporal del suministro de agua potable en las siguientes comunidades:

  • Sabanitas: Quebrada López.

  • Nueva Providencia: Los Pinos, Nueva Italia, Río Rita Norte, Río Rita Sur y multifamiliares.

  • Limón: Villa Limón.

Personal técnico de la institución coordina la reparación de la línea afectada para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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