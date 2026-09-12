IDAAN anuncia suspensión de agua potable en sectores de Colón

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que una empresa contratista de la compañía eléctrica provocó la rotura de una tubería de 12 pulgadas, ubicada detrás de la parada de la entrada principal de Sabanitas, en dirección hacia la ciudad de Panamá.
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Sabanitas: Quebrada López.
Nueva Providencia: Los Pinos, Nueva Italia, Río Rita Norte, Río Rita Sur y multifamiliares.
Limón: Villa Limón.
Personal técnico de la institución coordina la reparación de la línea afectada para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.