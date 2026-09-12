IFARHU habilita primer pago del Concurso de Excelencia 2026 para nuevos becarios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) habilitó el primer desembolso del programa de Seguro Educativo 2026, correspondiente al Concurso de Excelencia para los nuevos becarios de las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, a través de la billetera electrónica Punch de la Caja de Ahorros.

En esta primera etapa, el pago se acreditó en la subcuenta "Excelencia" de la aplicación móvil para los estudiantes que completaron el trámite del período. La entidad explicó que los desembolsos para los nuevos becarios del resto de las provincias se realizarán de manera progresiva. Posteriormente, la plataforma habilitará la opción para generar el PIN que permitirá los retiros en efectivo.

Asimismo, la institución informó a los padres de familia que, mediante una sola tarjeta, podrán recibir de forma unificada todos los beneficios vigentes que mantengan con el IFARHU.