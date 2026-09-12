Atletismo Deportes -  12 de septiembre de 2026 - 14:57

Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 metros con vallas en Budapest

Gianna Woodruff avanzó a la final de los 400m con vallas del World Athletics Ultimate Championship en Hungría.

Atleta Gianna Woodruff.

Atleta Gianna Woodruff.

COP
Ana Canto
Por Ana Canto

La panameña Gianna Woodruff avanza a la final de los 400m con vallas del World Athletics Ultimate Championship, tras terminar segunda en su heat clasificatorio con tiempo de 53.73seg.

El evento se celebra en Budapest, Hungría, y es una novedosa y exclusiva propuesta de World Athletics que reúne únicamente a ganadores de Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Diamond League y a los mejores ubicados en el ranking mundial de cada prueba convocada.

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