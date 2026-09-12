Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 metros con vallas en Budapest

La panameña Gianna Woodruff avanza a la final de los 400m con vallas del World Athletics Ultimate Championship, tras terminar segunda en su heat clasificatorio con tiempo de 53.73seg.
La panameña Gianna Woodruff avanza a la final de los 400m con vallas del World Athletics Ultimate Championship, tras terminar segunda en su heat clasificatorio con tiempo de 53.73seg.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2026
El evento se celebra en Budapest, Hungría, y es una novedosa y exclusiva propuesta de World… pic.twitter.com/bhJhjhDywH