Marea Roja Deportes -  11 de septiembre de 2026 - 14:38

Christian Beguer se despide de la Selección de Panamá con emotivo mensaje

Christian Beguer puso fin a su etapa de preparador de la selección de Panamá y se despidió con un mensaje a través de sus redes sociales.

Christian Beguer

Christian Beguer, preparador físico de la Selección de Panamá.

@ChristianBeguer
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El preparador físico de la Selección Panameña Christian Beguer, compartió un mensaje en el que recordó los años de trabajo, aprendizaje, y momentos que vivió con el equipo asegurando que Panamá se convirtió en un lugar especial para él.

En su mensaje destacó los logros alcanzados en el periodo que estuvo, entre ellos la clasificación al Mundial 2026, el desempeño de la Liga de Naciones y el avance en la Copa Oro.

Christian Beguer preparador Físico de la Marea Roja.

Christian Beguer preparador Físico de la Marea Roja.

Finalmente, cerró dejando claro el cariño que se lleva del país, con palabras de agradecimiento a los jugadores, cuerpo técnico, trabajadores de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), fanáticos que acompañaron a la Marea roja durante estos años.

En esta nota:
Seguir leyendo

NFL en Panamá: conoce los partidos que podrás ver este domingo por RPC TV

Thomas Christiansen confirma su continuidad con Panamá hasta 2030: "Tengo a Panamá en el corazón"

VIDEO | EN VIVO: Thomas Christiansen habla sobre su futuro con la Selección de Panamá

Recomendadas

Más Noticias