Christian Beguer se despide de la Selección de Panamá con emotivo mensaje

El preparador físico de la Selección Panameña Christian Beguer , compartió un mensaje en el que recordó los años de trabajo, aprendizaje, y momentos que vivió con el equipo asegurando que Panamá se convirtió en un lugar especial para él.

En su mensaje destacó los logros alcanzados en el periodo que estuvo, entre ellos la clasificación al Mundial 2026, el desempeño de la Liga de Naciones y el avance en la Copa Oro.

Christian Beguer preparador Físico de la Marea Roja. @ChristianBeguer

Finalmente, cerró dejando claro el cariño que se lleva del país, con palabras de agradecimiento a los jugadores, cuerpo técnico, trabajadores de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), fanáticos que acompañaron a la Marea roja durante estos años.