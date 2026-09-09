Panamá Deportes -  9 de septiembre de 2026 - 12:44

VIDEO | EN VIVO: Thomas Christiansen habla sobre su futuro con la Selección de Panamá

Siga en directo la conferencia del director técnico de la selección mayor de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen.

 Thomas Christiansen.

 Thomas Christiansen.

Ana Canto
Por Ana Canto

Siga en directo la conferencia del director técnico de la selección mayor de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, luego de confirmar que seguirá en el cargo durante los próximos cuatro años.

EN VIVO | Thomas Christiansen habla sobre su futuro con la Selección

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