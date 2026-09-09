Boxeo Deportes -  9 de septiembre de 2026 - 08:59

Día de luto para el boxeo panameño: muere María "Toto" Murillo

María “Toto” Murillo, reconocida entrenadora y formadora de boxeadores en Panamá, falleció dejando una huella en nuevas generaciones del deporte.

María “Toto” Murillo y su aporte al boxeo panameño

María “Toto” Murillo y su aporte al boxeo panameño

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El boxeo panameño está de luto por el fallecimiento de María “Toto” Murillo, reconocida entrenadora y formadora de boxeadores que dedicó parte de su vida al desarrollo de nuevas generaciones dentro del deporte nacional.

Su partida se conoce en una jornada especialmente dolorosa para el pugilismo panameño, marcada también por el fallecimiento del excampeón mundial Ismael Laguna.

Ambas pérdidas enlutan al boxeo nacional y dejan un profundo vacío en un deporte que ha encontrado en sus figuras históricas y formadores a pilares fundamentales para su desarrollo.

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María “Toto” Murillo y su aporte al boxeo panameño

María “Toto” Murillo dedicó parte de su trayectoria a la formación de boxeadores, contribuyendo al desarrollo de nuevas generaciones de atletas dentro del deporte nacional.

Su trabajo como entrenadora y formadora le permitió dejar una huella más allá de los resultados deportivos, al participar en la preparación y crecimiento de pugilistas que encontraron en el boxeo una disciplina y una oportunidad para desarrollarse.

Su legado queda vinculado a esa labor de formación y al aporte realizado al boxeo panameño durante años.

Un día de luto para el pugilismo nacional

El fallecimiento de Murillo ocurre el mismo día en que se conoció la muerte de Ismael Laguna, una de las grandes figuras de la historia del boxeo panameño y excampeón mundial.

La coincidencia de ambas pérdidas convierte la jornada en una de especial tristeza para quienes forman parte del deporte nacional.

Mientras Laguna dejó su nombre inscrito en la historia internacional del boxeo por sus logros sobre el cuadrilátero, Murillo representa el trabajo de quienes contribuyeron desde la formación y el acompañamiento de nuevas generaciones.

Dos trayectorias diferentes, pero unidas por el mismo deporte y por una huella que permanece en la historia del boxeo panameño.

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