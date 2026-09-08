Lluvias y tormentas: SINAPROC mantiene aviso de prevención hasta el viernes 11 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en todo el territorio nacional, vigente hasta el viernes 11 de septiembre de 2026.

A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la institución mantiene vigilancia y monitoreo constante sobre las áreas continentales y las zonas marítimas del país.

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé eventos intensos y acumulados significativos de precipitación asociados al paso de la onda tropical número 44 y al sistema de vaguada monzónica.

Durante este período podrían registrarse tormentas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de viento y lluvias de consideración, con mayor probabilidad de ocurrencia durante el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre. En la región del Caribe occidental, estas condiciones meteorológicas se podrían extender hasta el viernes 11.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.