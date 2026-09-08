Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2026 - 17:16

Lluvias y tormentas: SINAPROC mantiene aviso de prevención hasta el viernes 11 de septiembre

Ante este panorama, el SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta ante el riesgo de inundaciones.

 SINAPROC mantiene aviso por lluvias.

 SINAPROC mantiene aviso por lluvias.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en todo el territorio nacional, vigente hasta el viernes 11 de septiembre de 2026.

A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la institución mantiene vigilancia y monitoreo constante sobre las áreas continentales y las zonas marítimas del país.

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé eventos intensos y acumulados significativos de precipitación asociados al paso de la onda tropical número 44 y al sistema de vaguada monzónica.

Durante este período podrían registrarse tormentas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de viento y lluvias de consideración, con mayor probabilidad de ocurrencia durante el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre. En la región del Caribe occidental, estas condiciones meteorológicas se podrían extender hasta el viernes 11.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

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