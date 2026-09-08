Solicitantes de refugio en Panamá: ONPAR pide renovar documentos antes de que pierdan validez

La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), del Ministerio de Gobierno, hizo un llamado a más de 3,000 solicitantes de refugio que todavía se movilizan por Panamá con constancias o salvoconductos en papel expedidos entre 2018 y 2020.

La directora de ONPAR, Tania Lam, explicó que estos documentos impresos del antiguo sistema dejarán de ser reconocidos por los estamentos de seguridad y por el Servicio Nacional de Migración.

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Ante esta situación, la institución habilitó la entrega directa de carnés oficiales de identificación, por lo que instó a las personas que aún no han retirado su documento a realizar la actualización correspondiente.

¿Dónde pueden retirar el carné?

Lam pidió a quienes iniciaron sus trámites en años anteriores y todavía no han acudido por su carné que se acerquen a las oficinas de ONPAR. La sede está ubicada en el edificio Condado Business Center, entrada de Condado del Rey, en Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto).

La directora advirtió que los documentos impresos antiguos ya no tendrán validez legal ante las verificaciones que puedan realizar agentes de la Policía Nacional mientras estas personas se encuentren transitando por el país.

Actualmente, 2,700 personas son reconocidas como refugiadas en Panamá, mientras que miles más mantienen procesos o documentación relacionada con solicitudes de refugio.

¿Qué nacionalidades solicitan refugio en Panamá?

De acuerdo con ONPAR, en Panamá hay personas de más de diez nacionalidades que buscan acogerse a la protección como refugiados.

Entre las nacionalidades que presentan más solicitudes se encuentran venezolanos, colombianos, nicaragüenses y cubanos. También hay solicitantes provenientes de países como Ucrania, Rusia y Afganistán, entre otros.

¿Cómo contactar a ONPAR?

Las personas que necesiten realizar trámites, consultas o actualizar sus expedientes pueden comunicarse con ONPAR mediante el correo electrónico [email protected], el número de WhatsApp 6466-45812 o a través de las redes sociales oficiales de la institución.

ONPAR reiteró el llamado a los solicitantes que todavía utilizan constancias o salvoconductos antiguos para que realicen el proceso de actualización y obtengan su carné oficial.